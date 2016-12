19.12.16 - 08:32

Ortsdurchfahrt von Lette soll sicherer werden

Schulkinder mit dem Bus, zu Fuß oder mit dem Fahrrad sollen künftig in Lette sicherer unterwegs sein. Die Stadt will die Ortsdurchfahrt, die Coesfelder Straße, umgestalten und erste Bausteine zu Beginn des neuen Jahres verwirklichen. Die Firmensuche ist jetzt abgeschlossen und letzte Einzelheiten sind besprochen.

Sie sehen auf dem Weg von Coesfeld rein nach Lette auf der rechten Seite ein Bus-Wartehäusen, kurz vor der Tankstelle. Hier ist jeden Morgen viel los. Bis zu drei Schulbusse stehen hier hintereinander. Das ist ein Gedränge und ein Geschiebe. Die Stadt vergrößert den Platz an der Haltestelle. Außerdem stellt die Stadt Fahrradständer auf, damit die Räder hier nicht mehr kreuz und quer stehen. Auf der linken Seite der Straße führt ein Fahrradweg in den Ort. Auf halber Strecke setzt sich der Fahrradweg auf der anderen Straßenseite fort. Damit die Radler sicher über die Straße kommen, baut die Stadt eine Verkehrsinsel. Anwohner in Lette haben bei den Planen bei Bürgerversammlungen kräftig mitgeredet.