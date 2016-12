19.12.16 - 12:39

Schon wieder Einbruch in das Dülmener Kinderhaus am Luchtbach

Eine richtig böse Überraschung haben Kinder des Kinderhauses am Luchtbach in Dülmen heute Morgen erlebt: Einbrecher haben versucht in die Räume ihres Kindergartens einzusteigen. Die Spuren, die die Unbekannten hinterlassen haben, sind nicht zu übersehen. Die Brandschutz-Tür ist beschädigt – drumherum sind überall Macken. Heute kommt ein Handwerker, der sich um eine neue Tür kümmert. Das ganze ist besonders ärgerlich, da die KiTa bereits im Herbst das Ziel von Einbrechern war. Damals stahlen die Unbekannten 120 Euro aus der Aktionskasse der KiTa. Der Schaden, den die Einbrecher anrichteten stand auch damals in keinem Verhältnis zu der Beute. Die Polizei ermittelt – sie hofft auf Hinweise.