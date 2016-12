19.12.16 - 17:48

Sicherheitskonzept für "Stephanus-Steinigen" in Dülmen steht

Ganz frisch haben in diesen Minuten in Dülmen die Stadt und mehrere Wirte ihr Sicherheitskonzept für den zweiten Weihnachtstag abgesprochen. Heute in einer Woche sind beim traditionellen "Stephanus-Steinigen" die Kneipen brechend voll. Patrick Pröbsting aus der Radio Kiepenkerl Nachrichtenredaktion - dabei war vor einigen Jahren mächtig etwas daneben gegangen. Es war zu laut, es gab brenzlige Situationen unter Betrunkenen und viel Müll und Scherben auf den Straßen. In diesem Jahr soll wieder ein privater Sicherheitsdienst die Polizei unterstützen. Ein halbes Dutzend Sicherheitsmitarbeiter sind darum am zweiten Weihnachtsfeiertag auf den Straßen der Innenstadt unterwegs. Sie sollen nach dem Rechten sehen. Zehn Dülmener Wirte haben sich zusammengeschlossen, um das zu bezahlen. Gleichzeitig sichern sie die Eingänge ihrer Kneipe mit zusätzlichen Türstehern. Sie sollen unter anderem verhindern, dass Gäste Gläser mit auf die Straße nehmen. Außerdem mahnen sie die Feiernden, die draußen zu laut werden.