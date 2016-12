19.12.16 - 12:42

Tempo-30-Versuch auf Coesfelder Münsterstraße im April

Sie sollen sich in Coesfeld noch wohler fühlen – die Stadt verwirklicht im kommenden Jahr einige Punkte ihres Innenstadtkonzepts. Dabei will die Stadt den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt holen – die Bezirksregierung hat jetzt einen Tempo 30-Test auf der Münsterstraße genehmigt. Künftig soll es in der Innenstadt ruhiger – und damit auch sicherer sein. Das will die Stadt mit der Tempo 30-Zone erreichen. Jetzt steht fest, dass der Versuch am ersten April starten soll. Zwischen s Pumpengasse und Katthagen sollen Autofahrer auf die Bremse treten. Zunächst plant die Stadt eine Testphase von drei Monaten. Ein Test deshalb, weil die Stadt wissen will, ob sich ein Tempo-Limit tatsächlich auf den Verkehr auswirkt. Eigentlich will die Stadt die Münsterstraße an einigen Stellen umgestalten, um sie für Fahrradfahrer und Fußgänger sicherer zu machen. Diese Pläne ruhen allerdings während der Tempo 30-Testphase.