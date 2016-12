20.12.16 - 12:11

Abschließbare Fahrradparkplätze am Bahnhof in Ascheberg im Januar

Fahrräder sind beliebt bei Dieben - vor allem an Bahnhöfen im Kreis schlagen sie oft zu. In Ascheberg will die Gemeinde Fahrräder deshalb einsperren - und jetzt, kurz vor Weihnachten geht es endlich voran mit dem Plan hier abschließbare Käfige aufzustellen. Der Schließmechanismus ist angekommen - Techniker müssen ihn nur noch programmieren... Vor Weihnachten machen sie das aber nicht mehr. In diesem Jahr wird es auch nichts mehr mit den Käfigen. Aber sie werfen ihre Schatten voraus. Die Gemeinde stellt Ende Dezember, spätestens Anfang Januar Schilder auf dem Fahrradparkplatz auf - Abstellen verboten. Die Fläche soll freibleiben, damit Arbeiter die Käfige problemlos aufstellen können. Die Käfige bestehen aus zusammengeschweißten Zaunelementen. 50 Räder haben Platz - bei Bedarf, baut die Gemeinde noch eine Fahrradkäfig. Fahrradfahrer bekommen einen Chip von der Gemeinde als einen Art Schlüssel.