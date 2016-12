20.12.16 - 17:14

Anschlag in Berlin sorgt auf Dülmener Weihnachtsmarkt für höhere Sicherheitsvorkehrungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier haben den Ort des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Berlin besucht. Sie legten an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Blumen nieder. Dann ließen sie sich den Tatort zeigen.

Der zunächst festgenommene Mann ist womöglich nicht der Täter. Der Chef des Bundeskriminalamtes sagte, er könne nicht ausschließen, dass noch immer ein bewaffneter Täter unterwegs sei. Bei dem Anschlag mit einem offenbar entführten Lastwagen waren 12 Menschen getötet worden, fast 50 wurden verletzt.

Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland hatte die Kanzlerin und ihre Flüchtlingspolitik für den Anschlag verantwortlich gemacht. Das verbiete sich, sagt RKK-Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster.

Auf Weihnachtsmärkten gelten strenge Sicherheits-Maßnahmen. In Dülmen hat die Stadt Betonpoller in der Marktstraße aufgestellt. Sie sollen verhindern, dass Fahrzeuge ungehindert auf den Weihnachtsmarkt fahren können. Außerdem sind Polizisten mit Maschinenpistolen im Einsatz. Sie patroullieren über den Dülmener Weihnachtsmarkt. Diese Maßnahme hat das NRW-Innenministerium landesweit angeordnet. Sie soll zum einen ein größeres Sicherheitsgefühl vermitteln, aber auch Spontantäter abschrecken, sagt Münsters Polizeipräsident Hans-Joachim Kuhlisch. Nach dem Anschlag in Berlin will die Polizei nun auch die Sicherheitskonzepte für Silvester erneut auf den Prüfstand stellen.