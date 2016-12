20.12.16 - 19:42

Kreis Coesfeld dehnt Stallpflicht für Geflügel auf Ascheberg und Olfen aus

Die Vogelgrippe wütet weiter in Deutschland. Der Kreis Coesfeld weitet deshalb seine Vorsichtsmaßnahmen noch einmal aus - nachdem im Nachbarkreis Steinfurt sechs Wildvögel an der Krankheit gestorben waren. Voraussichtlich ab Donnerstag gilt eine erweiterte Stallpflicht. Dann muss Geflügel wie Gänse, Enten oder Hühner im gesamten Kreis Coesfeld in die Ställe - bislang waren Ascheberg und Olfen ausgenommen. Nach den neuen Fällen in der Nachbarschaft undenkbar. Regelmäßig sind Tierärzte des Kreises unterwegs und kontrollieren ob Geflügelhalter sich an die Regeln halten. Genau im Blick haben sie auch die Betriebe, die nur nebenbei ein paar Hühner oder Gänse haben. Auch für ihre Tiere gilt: Sie dürfen sich nur noch unter einem Dach aufhalten. Und auch Schutzkleidung ist vorgeschrieben - egal wie wenig Tiere Geflügelhalter haben.