20.12.16 - 06:24

Lieferdienste im Kreis haben zu Weihnachten ihre Mitarbeiter aufgestockt

Bevor es ans Stephanus-Steinigen geht, bereiten wir uns auf das Weihnachtsfest vor. Einige Angehörige, Freunde oder Bekannte wohnen weit weg - sie bekommen Päckchen. Lassen Sie sich dabei nicht zuviel Zeit... Lieferdienste geben inzwischen Fristen an, wann Pakete ankommen. Übermorgen, am Donnerstag, um 12 Uhr solltenn Sie die Pakete in den Postfilialen der Deutschen Post, des Deutschen Paketdienstes oder beim Hermes-Versand abgegeben haben. Innerhalb Deutschlands schaffen es dann diese Paketdienste noch, die Geschenke pünktlich zuzustellen. Noch nie haben die Menschen zu Weihnachten so viele Geschenke per Post verschickt, wie in diesem Jahr, sagen die Unternehmen. Das liegt daran, dass dieses Jahr noch mal mehr Menschen ihre Geschenke im Internet bestellt haben. Weil Paketzusteller im Kreis Coesfeld viel zu tun haben, haben die Lieferdienste ihre Mitarbeiter aufgestockt.