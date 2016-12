20.12.16 - 06:26

Möglicherweise neue Busfahrten zwischen Lüdinghausen und Ascheberg

Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ist langes Warten an Bushaltestellen eine richtige Qual. In Ascheberg spricht heute die Politik unter anderem über die Strecke zwischen Ascheberg und Lüdinghausen. Schüler der Gemeinde warten an manchen Tagen über eine Stunde in Lüdinghausen auf den nächsten Bus nach Hause. Künftig sollen deutlich mehr Busse zwischen den Orten unterwegs sein. Jede Stunde nach Lüdinghausen oder auch nach Werne. Das wären so viele neue Fahrten, fast eine kleine Revolution für Busfahrer aus Ascheberg. Entscheiden muss darüber der Kreis. Er bestellt die Fahrten bei den Unternehmen. Gerade ist der Kreis dabei seinen Nahverkehrsplan aufzustellen. Darin steht, auf welchen Strecken in den kommenden fünf Jahren Busse fahren sollen. Der Zeitpunkt ist also günstig, genau jetzt seine Wunschbusstrecken vorzubringen. Ob aus den stündlichen Buslinien zwischen Ascheberg und Lüdinghausen etwas wird, zeigt sich allerdings frühestens im Herbst. Bis dahin sammelt der Kreis die Vorschläge und prüft, was sie kosten würden. Hier können Sie Ihre Buswünsche loswerden...