20.12.16 - 12:13

Neues Gewerbe-Gebiet Dülmen-Nord kommt - Anwohner warten auf Pläne

Anwohner in Dülmen haben sich so gegen ein Gewerbegebiet vor ihrer Haustür gewehrt - letztendlich mussten sie klein beigeben. Letzte Einzelheiten zum Gewerbegebiet Dülmen-Nord haben sie jetzt noch einmal bei einem aktuellen Treffen mit der Stadt geklärt. Sie warten nun darauf, in die Bebauungspläne zu schauen. Das bietet für sie die Gelegenheit noch einmal mögliche Kritik loszuwerden. Anwohner befürchten Lärm durch den Zuliefererverkehr. Ob es hier einen Schutz wie Wälle gibt, wollen die Anwohner in den Plänen überprüfen. Sie hatten vorgeschlagen als Alternative eine Gewerbegebiet auf der Fläche der die Tower Barracks anzusiedeln. Nachdem die US-Armee hier eingezogen ist, ist diese Lösung geplatzt.