20.12.16 - 16:02

Polizei sucht Radfahrer nach brutaler Attacke in Havixbeck

Dieser Fall aus dem Kreis Coesfeld löst Kopfschütteln aus. Die Polizei sucht jetzt verstärkt nach einem Radfahrer. Er soll Ende vergangener Woche einen Autofahrer in Havixbeck einfach niedergeschlagen hatte. Der spätere Täter hatte an der Kreuzung der Freiherr-von-Twickel-Straße vor die Stoßstange des Autos getreten. Ein paar Meter weiter am Bahnhof kam es zum Streit. Der Radler schlug den Autofahrer mit einem Gegenstand nieder. Er wurde bewusstlos. Eine Beschreibung des Mannes:



- ca. 40-jähriger Mann von normaler Statur

- 180-185 cm groß

- Brillenträger mit dunkler Bekleidung