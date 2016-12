20.12.16 - 12:15

Todesfahrt eines Lastwagens auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin erschüttert den Kreis Coesfeld

Das erschüttert uns im Kreis Coesfeld - Die Todesfahrt von Berlin sorgt heute Mittag für viele Gespräche auf den Pausenhöfen im Kreis Coesfeld. Der mutmaßliche Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt mit 12 Toten und vielen Verletzten macht uns fassungslos. Ein ganz besonderer Start war das heute zum Beispiel für die Schüler des Lüdinghauser Gymnasiums Canisianum. Sie hatten sich zur Adventsfeier in der Sankt Felizitas Kirche versammelt. Doch aus dem Adventsgottesdienst wurde auch ein Gedenkgottesdienst. Die dramatischen Szenen vom Abend in Berlin sind auch an der Pfarrerin nicht spurlos vorbeigegangen. Sie betete gemeinsam mit den Schülern und Lehrern für die Opfer des Todesfahrt. In der Nordkirchener Gesamtschule Johann-Conrad-Schlaun hat der Schulleiter heute vor Unterrichtsbeginn die Lehrer eingeschworen. Lehrer sollen darauf achten, ob Schüler an dem Thema zu knacken haben - und offen das Gespräch anbieten.



An Rathäusern im Kreis Coesfeld - und in ganz NRW wehen die Flaggen als Anteilnahme auf Halbmast. Ein Lastwagen war am Abend in einen Weihnachtsmarkt gerast. Der festgenommene Terror-Verdächtige - ein 23 Jahre alte Mann streitet bisher alles ab. Die Bundesanwaltschaft will am Nachmittag gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt erste Informationen über den Fall geben.