20.12.16 - 06:25

Vogelgrippe erreicht Nachbarkreis Steinfurt

Bei Kreistierärzte im Kreis Coesfeld schrillen die Alarmglocken: Die Vogelgrippe ist wieder ein Stück näher gerückt. In Ibbenbüren im Nachbarkreis Steinfurt sind sechs Wildvögel an der Vogelgrippe gestorben. Das haben Laborergebnisse bestätigt. Ein Sperrbezirk ist eingerichtet. Geflügelhalter und -züchter im Kreis Coesfeld, außer Olfen und Ascheberg, müssen ihre Tiere seit einigen Wochen in Ställen halten. Olfen und Ascheberg sind ausgeschlossen, weil es hier nicht so viele Geflügelbetriebe gibt. Die Kreistierärzte verschärfen jetzt ihre Kontrollen.