21.12.16 - 06:32

Vorweihnachtsstress in Supermärkten

Damit es an den Festtagen entspannter zugeht, sind viele von Ihnen jetzt im Stress. Kühlschränke und Vorräte wollen gut aufgefüllt sein, ab heute stehen dafür die großen Einkäufe an. Lebensmittelläden im Kreis Coesfeld wappnen sich. Sie rechnen mit Einkaufswagenstaus in Regalgängen und Warteschlangen an Kassen. Sie sind heute Morgen schon da, die großen Lieferlastwagen. Sie bringen sich zum Beispiel vor Supermärkten in Ascheberg, Lüdinghausen und Nottuln in Position. Sie bringen zusätzliche Kaffeeladungen, Paletten voller Marmeladengläser und frische Orangenkisten. Mitarbeiter sind heute morgen schon deutlich früher auf den Beinen und müssen sich beeilen, alles püntklich zur Ladenöffnung in die Regale einzuräumen. Möglichst früh wollen die Kunden alles Nötige für Weihnachten nach Hause geschafft haben. Um den Andrang ab heute bewältigen zu können, herrscht in vielen Filialen im Kreis sogar eine Urlaubssperre.