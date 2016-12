21.12.16 - 14:26

Betrüger versuchen mit gefälschten Mails im Kreis Coesfeld an Geld zu kommen

Im Internet geben wir heute jede Menge Geld aus. Da sind auch Betrüger nicht weit. Aktuell versuchen sie sich im Kreis Coesfeld mit einer neuen Masche zu bereichern. Sie verschicken E-Mails. Und die sind raffiniert auf echt getrimmt. Oft fällt gar nicht auf, dass Betrüger am Werk sind. Die Mails enthalten den vollen Namen des Adressaten, und als Absender sind Firmen genannt, die es im Kreis Coesfeld wirklich gibt. Im Text weisen die Kriminellen auf eine Rechnung hin - klickt man aber auf dem Link, dann bekommt man einen Virus, der verschlüsselt den Computer. Um ihn wieder freizuschalten, sollen Sie viel Geld zahlen. Die Polizei rät. Löschen Sie die Mails sofort und klicken Sie auf keinen Fall unbekannte Links an.



Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik informiert Sie, wie Sie sich sicher im Internet bewegen - und zwar HIER.