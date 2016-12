21.12.16 - 06:39

Gedenken und Schutzmaßnahmen im Kreis Coesfeld nach Anschlag in Berlin

Das beschäftigt viele Menschen heute Morgen im Kreis Coesfeld auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule: Wie ist der neueste Stand nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt? Bei der Todesfahrt mit einem Lastwagen starben 12 Menschen, viele weitere liegen noch in Krankenhäusern. Der oder die Attentäter sind noch nicht gefasst. Der Innenausschuss des Bundestags will gegen Mittag in einer Sondersitzung über den Anschlag beraten. Im Angedenken an die Opfer wehen Flaggen an Rathäusern, Amtgerichten oder Volkshochschulen bei uns auf Halbmast.

Die Anteilnahme im Kreis Coesfeld ist groß. In Coesfeld soll heute Abend ein Stilles Gedenken stattfinden. Die Flüchtlingsinitiative um Bernd Lippe organisiert die Andacht in der Lamberti Kirche. Die Teilnehmer sollen Kerzen mitbringen. Vielleicht spricht auch jemand ein Gebet, aber hauptsächlich sollen die Besucher still daran denken, dass Menschen in Frieden miteinander umgehen sollen. Das Gedenken findet im Anschluss an einen Gottesdienst gegen 19 Uhr statt.

In Dülmen hat die Stadt Betonkegel an der Zufahrt zur Marktstraße aufgestellt. Die sollen verhindern, dass ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf den Weihnachtsmarkt dort zusteuern kann.