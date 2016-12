21.12.16 - 06:37

Generationenpark Darfeld plant Backkurse und öffentliche Toilette

Der Generationenpark in Darfeld schlummert in diesen Tagen im Winterschlaf. Helfer haben ihn winterfest gemacht und sammeln jetzt Kraft für die Aufgaben im neuen Jahr. Sie planen ein Backhaus mit öffentlicher Toilette. Heute gibt es das Fördergeld von der Bezirksregierung dazu. Im März geht es los. Bei öffentlichen Toiletten wird's allerdings schnell mal unappetitlich. Aber da ist die Arbeitsgruppe des Generationenparks ganz guter Hoffnung. Immerhin wäre es die einzige öffentliche Toilette direkt am Bahnradweg zwischen Coesfeld und Rheine. Da seien viele einfach nur dankbar. Die Ehrenamtlichen wollen sich darum kümmern, dass die Toilette in Schuss bleibt. Geplant ist ein Münzeinwurf. Es steht allerdings noch nicht fest, wieviel Nutzer einwerfen müssen, damit sich die Tür öffnet. Im Backhaus selbst soll es regelmäßig Backtage geben. Besucher sollen das Brot kaufen können. Auf Anfrage soll es auch Backkurse geben, zum Beispiel für Schulen und Kindergärten. Ein Mitglied aus dem Projekt-Team ist ein ehemaliger Bäcker.