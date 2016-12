21.12.16 - 12:40

Schnelle Hilfe bei Pflege-Fragen dringendster Wunsch bei Nottulern

Fast jede Familie im Kreis Coesfeld hat mit der Pflege oder Leben im Alter zu tun – und der Bedarf nach passenden Angeboten ist groß. In Nottuln erarbeiten Gemeinde und Stift Tilbeck ein Zukunfts-Konzept für Pflege-Angebote. Heute haben die Projekt-Partner die Ergebnisse ihrer großen Umfrage-Aktion im Sommer vorgestellt. Wichtigstes Ergebnis in der Umfrage: Die Menschen wünschen sich schnelle Hilfe im Ernstfall. Nur die wenigsten informieren sich vorher – sondern erst wenn es nötig ist, schauen sie nach Angeboten. Welche gibt es und wo gibt es Hilfe ohne Wartezeiten? Genau hier wollen die Projekt-Partner bei ihrer weiteren Arbeit ansetzen. Die Angebote, die es in der Gemeinde gibt sind gut – aber auch seht speziell. Sie beschäftigen sich mit Demenz, Alzheimer oder wenn ein Hospiz nötig ist. Zusätzliche übergreifende Angebote wären hilfreich. Nottulner sollen im nächsten Jahr kräftig mitreden und helfen ein Konzept zu erarbeiten. Mehrere Treffen sind dann geplant. Wie, wo und wann – das organisieren die Projekt-Partner noch. Pflege und Leben im Alter beschäftigt die Nottulner: 9000 Fragebögen hatte das Team verschickt - fast jeder 10te hat sie ausgefüllt zurückgeschickt