21.12.16 - 12:38

Stadtparkbaustelle in Olfen geht in die Weihnachtspause

Arbeiter bereiten Baustellen im Kreis Coesfeld jetzt für die Weihnachtspause vor. In Olfen bauen sie an der Stadtparkbaustelle in dieser Woche noch das Buswarte-Häuschen an der Oststraße wieder auf. Erst im Januar gehen hier die Arbeiten weiter – verzögert das Wetter die Arbeiten, warten Schüler hier geschützt auf den Bus. Der Stadtpark hat einen neuen Eingang bekommen – für diese Arbeiten musste das Häuschen weichen. Im kommenden Jahr bekommt der Stadtpark neue Wege und neue Straßenlaternen. Im Frühjahr soll alles fertig sein.