21.12.16 - 18:18

Unitymedia will Glasfasernetz in Nordkirchen und Ascheberg ausbauen

Ohne das Internet geht heutzutage gar nichts mehr - Menschen in Nordkirchen und Ascheberg ärgern sich deshalb über ihre Schnecken-Leitungen. Eigentlich sollten sie schon längst schnelles Internet haben. Aber der Ausbau geriet ins Stocken. Heute nun haben die Gemeinden ihren neuen Partner vorgestellt. Es ist der Großkonzern Unitymedia. Er soll in die Bresche springen, die der Anbieter Breitbandversorgung Münsterland gerissen hat. Er hatte finanzielle Engpässe und konnte die Leitungen nicht verlegen. Auch Unitymedia will die Leitungen bis ins Haus des Kunden. Chaos im Vorgarten muss aber niemand fürchten, sagt Unitymedia. Mit etwas Glück müssen Arbeiter die Erde nicht aufreißen, sondern schießen die Leitung mit einem speziellen Gerät Richtung Haus. Im Frühjahr will Unitymedia starten - und zwar überall da, wo auch der bisherige Anbieter Glasfaser verlegen wollte.