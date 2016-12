22.12.16 - 06:47

Verbesserungsvoschläge für Dülmener Weihnachtsmarkt - morgen letzter Tag

Wir kosten den längsten Weihnachtsmarkt im Kreis Coesfeld, in Dülmen, heute noch einmal so richtig aus. Denn Morgen ist Schluss. Künftig sehen Sie den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt mit anderem Gesicht. Stadt und Stadtmarktingverein arbeiten an einem neuen Konzept. Zwar ist es in diesem Jahr schon recht gut gelaufen, es wäre aber noch mehr drin gewesen, sagen Händler in einer Bilanz. Händler an der Münsterstraße würden gerne im kommenden Jahr weiter zusammenzurücken. Mehr Händler würden auch mehr Kunden bedeuten. Der Veranstalter Dülmen Marketing sagt, es ist schwierig Händler für den dreiwöchigen Markt zu begeistern. Sie seien lieber wochenendweise auf verschiedenen Märkten unterwegs. Ein weiteres Problem: je weiter Händler vom Marktplatz und damit von der Magneten Eisbahn und der Rodelhütte entfernt sind, desto weniger Kunden kommen. Sie wünschen sich daher im kommenden Jahr auch Buden auf dem Königsplatz. Dülmen Marketing will darüber erst im Frühjahr sprechen.