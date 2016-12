22.12.16 - 18:10

Einzelhändler mit Weihnachtsgeschäft im Kreis Coesfeld nur mäßig zufrieden

Für die Einzelhändler im Kreis Coesfeld ist das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr im Großen und Ganzen ordentlich gelaufen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage unter Geschäftsleuten. Richtig glücklich sind die Händler allerdings nicht. Die Prognosen sagten deutlich höhere Umsätze voraus als im Vorjahr - doch am Ende blieben sie ungefähr auf gleichem Niveau. Ein Grund dafür könnte der Online-Handel sein. Diese Konkurrenz aus dem Internet mache den Händlern in den Innenstädten und Ortskernen im Kreis Coesfeld immer wieder das Leben schwer.