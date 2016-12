22.12.16 - 06:46

Kreis Coesfeld arbeitet gegen Ärztemangel auf dem Land

Noch sind die Wege zum Arzt im Kreis Coesfeld relativ kurz. Das könnte sich aber ändern. Viele Ärzte gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Mögliche Nachfolger bleiben oft lieber in größeren Städten. Der Kreis Coesfeld will deshalb seine Kontakte zu jungen Medizinern verstärken. Er hat jetzt den Termin für ein neues Netzwerktreffen bestimmt. Im Februar setzen sich Ärzte von hier mit Medizinstudenten zusammen. Sie zeigen, welche Möglichkeiten sie hier in eigenen Praxen und Krankenhäusern haben. Außerdem bekommen sie laufend Informationen per Mail. Über 40 junge Mediziner machen schon mit.