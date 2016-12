22.12.16 - 12:29

Notfallplan in Billerbecker Gemeinschaftsschule

Verschnupft, erkältet - und mit Magenschmerzen sind gerade viele Schüler und Lehrer der Billerbecker Gemeinschaftsschule zu Hause. An der Schule herrscht Notstand, so kurz vor den Weihnachtsferien. Es sind nur noch knapp 170 Schüler da - das sind weniger als die Hälfte. Bevor es in zwei Stunden in die Ferien geht, improvisiert Schulleiterin Heike Klaßen. Sie hat mehrere Klassen einer Jahrgangsstufe zusammengelegt. Das Gesundheitsamt geht aktuell nicht von einem Noro Virus aus. Es hat mit mehreren Eltern gesprochen - die Symptome seien anders, daher ist die Schule heute auch noch geöffnet.