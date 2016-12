22.12.16 - 15:27

Polizei sucht die Besitzer zweier gestohlener Fahrräder aus Ascheberg und Coesfeld

Fahrrad aus Coesfeld Fahrrad aus Ascheberg

Gleich zwei Fahrräder suchen im Kreis Coesfeld ihre Besitzer. Die Polizei hat sie in Ascheberg und Coesfeld sicher gestellt. In dem Fall in Ascheberg trug ein Nordafrikaner ein verschlossenes Damenrad an der Bundesstraße 58 auf dem Rücken. In Coesfeld erwischten die Polizisten einen Mann mit einem auffälligen Mountainbike. In beiden Fällen geht die Polizei von Diebstählen aus.