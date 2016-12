22.12.16 - 14:41

Rauchschwaden ziehen durch Dülmener Kita - niemand verletzt

War das aufregend für die Kinder der Kita am Luchtbach in Dülmen! Sie mussten gerade eben alle raus aus dem Gebäude! Aus der Küche war plötzlich rauch gezogen. Zum Glück war alles halb so schlimm. Die Mikrowelle hatte den ganzen Wirbel ausgelöst. Hier stand Essen drin - und das fing mächtig an zu qualmen. Die Feuerwehr rückte an. Mit den Löschzügen Mitte und Welte ging es zum Leuster Weg. Die Sache war schnell erledigt: Essen raus, und dann einmal das ganze Gebäude durchgelüftet. Niemandem war etwas passiert und der Kita-Tag so kurz vor Weihnachten konnte weitergehen.