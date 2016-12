22.12.16 - 17:46

Vermisster Mann aus Münster taucht in Höhle in Bayern wieder auf

Das gibt es nur selten: Die Polizei hat in der Oberpfalz in Bayern einen waschechten Höhlenmenschen getroffen. Der Mann aus Münster lebte in einer Höhle in der Nähe von Regensburg. Er war seit zwei Jahren vermisst. Seine schwangere Frau hatte ihn damals verzweifelt gesucht und wohl zwischenzeitlich aufgegeben. Jetzt stießen Polizisten durch Zufall auf den Mann - Anwohner hatten die Polizei gerufen. Die fand den Mann in seiner Höhle mit Blick auf die Donau - und überbrachte ihm die Nachricht, dass er Vater eines Sohnes sei. Warum der Mann untergetaucht ist und ob er jetzt nach Münster zurückkehrt, ist offen. Zumindest weiß die Polizei, warum er sich den Ort bei Regensburg als Wohnort aussuchte - er wurde hier geboren. Strafbar hat der Mann sich mit dem Einzug in die Höhle nicht gemacht, sagt die Polizei.