22.12.16 - 18:08

Zu viele Krankheitsfälle - Zulassungsstelle in Coesfeld wird zu gelassen

Gefühlt jeder zweite im Kreis Coesfeld ist krank. In Coesfeld sorgt das jetzt für geschlossene Türen. Der Kreis hat heute gesagt: zwischen Weihnachten und Silvester bleibt die Zulassungsstelle in Coesfeld dicht. Zu viele Mitarbeiter fehlen. Die Zulassungsstellen in Dülmen oder Lüdinghausen haben aber zwischen den Jahren zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Auch Schulen hat die Krankheitswelle erwischt. In der Billerbecker Gemeinschaftsschule zum Beispiel saß heute nur noch die Hälfte der Schüler.