23.12.16 - 06:35

Großer Lichtblicke-Tag bei Radio Kiepenkerl

Viel Gutes im Kreis Coesfeld passiert im Hintergrund. Heute am großen Radio Kiepenkerl-Lichtblicke Tag sprechen wir darüber. Darüber, dass das Spendenbarometer mittlerweile bei über einer Million Euro steht. Mit unserer Aktion Lichtblicke helfen wir Kindern und Familien in der Region, die in Not geraten sind.

Sie haben während vieler Aktionen Geld gesammelt. Unter anderem haben sich 100 Jungs und Mädels der DJK Grün Weiß Nottuln Sponsoren gesucht und sind 24 Stunden lang Trampolin gesprungen. 500 Euro sind zusammengekommen.

Die Firma Zweyloeven aus Nottuln versorgt Firmen normalerweise mit Werbe-Geschenkartikeln, hat sich in diesem Jahr aber gedacht: Das Geld für die Geschenke für die eigenen Mitarbeiter und Kunden spart sich die Firma einfach mal. Stattdessen spendet sie das Geld für unsere Aktion Lichtblicke. Eigentlich sind im Budget von Zweyloeven 500 Euro drin. Die Firma spendet aber sogar 1.000 Euro.

Die Jagdhornbläser aus Ascheberg, Dülmen, Olfen, Senden und Coesfeld haben ein Konzert gespielt, im Sommer, extra an einem spielfreien Tag während der Fußballeuropameisterschaft, damit auch genug Zuhörer kommen. 700 Euro für Lichtblicke sind zusammengekommen.

