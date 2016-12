23.12.16 - 06:36

Notaufnahmen auf Weihnachten vorbereitet

Helfer rüsten sich heute für die Feiertage. Während wir entspannen, stehen sie für uns parat. In den Krankenhäusern im Kreis checkt das Notaufnahmeteam heute noch einmal den Dienstplan. Schnittwunden, Prellungen oder unglückliche Stürze sind an Feiertagen möglich. Das Team geht aber von einem weniger stressigen Weihnachtswochenende aus.

Das milde Dezemberwetter spielt den Mitarbeitern an Krankenhäusern in Dülmen, Nottuln, Coesfeld und Lüdinghausen in die Karten. Wir bleiben von Schnee und Eis verschont, unglückliche Glatteisunfälle zu Fuß oder mit dem Fahrrad fallen weg. Auch auf den Straßen sieht es gut aus. Die Menschen sind vorsichtiger, beobachten die Notaufnahmen-Teams. Sie behandeln immer weniger Brandwunden durch Kerzen oder Kaminfeuer. Auch allergische Reaktionen auf das Weihnachtsessen gehen zurück. Abends sind die Teams in den Notfallaufnahmen dennoch aufgestockt. Viele junge Menschen lassen Weihnachten auf Partys ausklingeln und dabei gibt es leider immer wieder Probleme durch zu viel Alkohol.