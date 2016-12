23.12.16 - 11:45

Polizei sucht Geldkassettendieb in Appelhülsen

Die Suche nach einem Geldkassetten-Dieb in Appelhülsen geht weiter. Streifenwagen der Polizei sind hier unterwegs und halten die Augen offen – eine konkrete Spur haben sie bislang nicht von dem Unbekannten. Ein Lieferwagenfahrer hatte heute Morgen Nachschub für einen Supermarkt am Ahornweg gebracht. Weil er kurz noch etwas in dem Laden zu erledigen hatte, lies er die Geldkassette auf der Ladefläche zurück. Das war ein Fehler! Der Dieb nutze die Gunst der Stunde – griff sich die Kassette und verschwand.