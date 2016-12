23.12.16 - 18:01

Post setzt immer mehr Elektro-Fahrzeuge im Kreis Coesfeld ein

Foto: Deutsche Post AG

Viele von Ihnen haben Postboten im Kreis Coesfeld in den vergangenen Tagen besonders herzlich begrüßt. Sie hatten die letzten ersehnten Weihnachtsgeschenke dabei. Durch immer mehr Bezirke rollt die Deutsche Post inzwischen elektrisch. Die Post hat jetzt zum Jahresende Bilanz gezogen. 17 neue elektrische Kastenwagen sind inzwischen im Kreis im Einsatz. In Billerbeck und Coesfeld. Die Städte eignen sich besonders für Elektroautos: Die Wege sind kurz, der Akku reicht lange. Städte mit weiter entfernten Ortsteilen wie Dülmen oder Ascheberg kommen noch nicht in Frage. Mittelfristig will die Post die Reichweite aber erhöhen.