23.12.16 - 11:48

Stadtquartier-Bauteam in Dülmen zieht Bilanz und schaut nach vorne

Sie schauen heute Vormittag bei Ihren Weihnachts-Einkäufen in der Dülmener Innenstadt immer mal rüber zur Baustelle für das künftige Stadtquartier. Spuren des ehemaligen Parkplatzes sind mittlerweile komplett verschwunden. Heute hat der Investor eine Abschlußbilanz für dieses Jahr gezogen. Die Fläche ist vorbereitet für die großen Arbeiten, die im kommenden Jahr starten. Für das Bauteam ist die gute Nachricht gewesen, dass die Bombensuche im Boden erfolglos geblieben ist. Experten des Kampfmittelräumdienstes suchten aufwändig und genau – die Prozedur dauerte mehrere Wochen. Im neuen Jahr geben die Arbeiter Gas. Eine Betonmischmaschine kommt – und ein großer Kran hat sich schon in Stellung gebracht. Bis zum Sommer erkennen Sie schon gut, was mal entstehen soll. Und in einem Jahr um diese Zeit kaufen Sie letzte Weihnachtsgeschenke schon in dem neuen Stadtquartier. Das ist das große Ziel. Ein großer Mode- und Schuhladen ziehen ein. Außerdem eine Drogerie und ein Fitnessstudio.