23.12.16 - 11:50

Umbau des Ludgerischulhofes in Coesfeld in trockenen Tüchern

Der graue Ludgerischulhof in Coesfeld soll sich verändern. Nach dem abschließenden „Ja“ des Rates beginnen die Planer im kommenden Jahr damit, einen Entwurf zu erarbeiten. Weg mit der öden Asphaltfläche. Ein Basketballfeld soll entstehen und mehr Rasenflächen sollen den Schulhof auflockern. Auch Spiel- und Sportgeräte sind geplant, damit Schüler Möglichkeiten haben sich in den Pausen auszutoben. Die Stadt will Anwohner, Schüler und Sportler an einen Tisch holen – sie sollen bei dem Entwurf für einen schöneren Ludgerischulhof mitreden.