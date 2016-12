24.12.16 - 08:49

Feuerwehren sind auf Einsätze an Weihnachten vorbereitet

Die Brandgefahr im Kreis Coesfeld steigt jedes Jahr zu Weihnachten. Die Feuerwehren im Kreis sind alarmiert. Brennende Kerzen, Öfen und kleine Raclette-Grills steigern die Brandgefahr - die Feuerwehr hält sich in diesen Tagen deshalb bereit. Immer wieder griffen in den vergangenen Jahren Flammen an den Feiertagen auf andere Gegenstände über, zieht Kreisbrandmeister Christoph Nolte Bilanz. Die Feuerwehr rät: Lassen Sie Kerzen nicht aus den Augen. Schon die Zeit für den Gang, um Wein aus dem Keller zu holen, reicht aus. Flammen können in dieser Zeit auf trockenes Holz oder Plastikschmuck übergreifen. Sollten echte Kerzen am Tannenbaum hängen, stellen Sie einen Eimer Wasser für den Notfall bereit.