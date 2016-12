24.12.16 - 08:46

Kirchen an Heiligabend gut gefüllt

Heute möglichst früh zur Kirche, um einen Sitzplatz zu bekommen und nicht stehen zu müssen. Diesen Plan fassen heute viele Kirchengänger im Kreis Coesfeld. Heute an Heilig Abend quellen die Kirchen vor Besuchern über. Ein ungewohntes Bild in den Städten und Gemeinden im Kreis - das die Pfarrer aber freut. Für Kreisdechant Johannes Arntz ist es kein Wunder, dass an Weihnachten alles anders ist als sonst. Viele Menschen setzen auf Traditionen - dazu gehört auch der Gang in die Kirche. Die evangelischen und katholischen Kirchen im Kreis wollen daher die Weihnachtsfeiertage nutzen. Sie wollen vor allem die Gottesdienstbesucher überzeugen, die außerhalb von Weihnachten nur selten zu sehen sind. Die Christmette an Heilig Abend sei die Chance, mit einer offenen, fröhlichen und zeitgemäßen Atmosphäre das Bild der Kirche bei vielen Menschen zu verändern, sagt der Kreisdechant.