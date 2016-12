24.12.16 - 08:47

Taxifahrer haben an Heiligabend alle Hände voll zutun

Nach dem Besuch bei den Verwandten geht es an Weihnachten für viele im Kreis Coesfeld mit dem Taxi zurück nach Hause - jetzt an Weihnachten gibt es deutlich mehr für die Fahrer zu tun, als sonst! Die Taxiunternehmen haben alle verfügbaren Mitarbeiter mobilisiert - damit die Fahrer zwischendurch auch mal durchatmen können. Nie planen die Menschen so weit im Vorraus wie für die Weihnachtszeit, sagt das Taxiunternehmen Schaper in Billerbeck. Für diesen Termin haben einige Kunden schon im Juni - mitten im Sommer Taxen vorbestellt. Um auf jeden Fall sicher nach Hause zu kommen. Insgesamt nehme das Geschäft an Weihnachten und Neujahr aber ab - sagt das Taxiunternehmen Lange aus Coesfeld. Vielen sei Taxifahren mittlerweile zu teuer. Deshalb buchen beim Taxiunternehmen Nee in Lüdinghausen immer mehr Kunden Großraumtaxis. Hier teilen sich alle Mitfahrer den Gesamtpreis - da bleibt für jeden nur ein kleiner Teil übrig.