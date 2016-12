24.12.16 - 07:16

Viele Bäcker haben über die Weihnachtstage geschlossen

Sie decken sich in dieser Woche im Kreis Coesfeld schon einmal mit allen nötigen Lebensmitteln für die Feiertage ein. Frische Brötchen dürfen dabei in vielen Familien auf keinen Fall fehlen. Doch fast alle Bäckereien im Kreis Coesfeld haben über die Feiertage geschlossen. Damit die Bäckereimitarbeiter an den Feiertagen freimachen können, müssen sie jetzt nochmal ordentlich ran.

Die geschlossenen Türen zu Weihnachten, locken spätestens heute viele Kunden an die Bäckertheken. Sie kaufen heute, was sie morgen und übermorgen nicht bekommen können. Frische Brötchen, um sie nochmal über die Feiertage aufzubacken, sind es zum Beispiel bei der Bäckereikette Geiping aus Lüdinghausen. Außerdem setzen viele Kunden auf ungebackene Brötchen-Rohlinge. Knapp gefolgt von Baguette und Kuchen, ergänzen Bäckereien in Südkirchen, Bösensell und Davensberg. An Weihnachten selbst haben nur wenige Bäckereien geöffnet. Dazu zählt zum Beispiel die Bäckerei Böckmann mit Geschäften in Dülmen und Lette. Sie haben am 1. Weihnachtstag aber auch nur vormittags geöffnet, damit die Mitarbeiter den Rest der Zeit mit ihrer Familie verbringen können.