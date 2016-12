24.12.16 - 07:17

Weihnachten lockt viele Einbrecher an

Ein paar Tage frei - darüber freuen sich jetzt an Weihnachten viele Menschen im Kreis Coesfeld. Für Einbrecher hingegen ist der Heilig Abend ein fast sicheres Geschäft. Sie nutzen die Feiertagspläne von Familien und können oft ungestört einbrechen und stehlen. Viele Menschen haben an Weihnachten ganz feste Traditionen. Ein Muss ist zum Beispiel die Christmette an Heilig Abend - wenn die ganze Familie zur Kirche pilgert. Täter wissen dann, wie viel Zeit sie haben und nutzen ihre Chance. Das kann dann auch die bruzelnde Weihnachtsgans im Ofen nicht mehr verhindern. Oder am 1. Weihnachtstag, da geht es für viele ins Restaurant oder zum Weihnachten feiern bei Familienmitgliedern. Auch das ist jedes Jahr bei vielen gleich. Lassen Sie deshalb Ihr Haus auf keinen Fall menschenleer wirken. Bitten Sie Nachbarn, dass sie ein Auge auf Ihr Haus haben, wenn Sie unterwegs sind und melden Sie verdächtige Personen oder Autos sofort bei der Polizei.