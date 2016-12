27.12.16 - 18:50

Einbruchs-Bilanz im Kreis Coesfeld

Bei Schwerpunkt-Kontrollen hält die Polizei Autobahnen im Kreis Coesfeld im Blick, um fahrende Einbrecherbanden zu schnappen. In einigen Fällen hatte sie in diesem Jahr Erfolg. Heute hat die Polizei eine Einbruchs-Bilanz gezogen. In diesem Jahr sind Einbrecher bis Ende November in 550 Fällen im Kreis Coesfeld in Häuser und Wohnungen eingestiegen. Im vergangenen Jahr waren es von Januar bis Ende November gut 70 Fälle weniger. Es hat in diesem Jahr also mehr Fälle gegeben, aber es ist in über 200 Fällen bei Versuchen geblieben. Und das wiederum ist ein Signal für die Polizei, dass sie mit ihren Kampagnen gegen Einbrecher Erfolg hat. Immer mehr Menschen rüsten Türen und Fenster nach. Dazu kommt, dass die Polizei in über 150 Fällen Einbrecher geschnappt hat. Das steigert die gute Quote aus dem Vorjahr nochmals. Die Polizei gibt Hausbesitzern kostenlose Tipps zum Einbruchsschutz. Und weil das so gut ankommt, hat das Team Verstärkung durch eine weitere Stelle bekommen.