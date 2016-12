27.12.16 - 12:23

Einbrecher in Schulen in Coesfeld und Lüdinghausen unterwegs

Schulen im Kreis Coesfeld sind jetzt in den Weihnachtsferien geschlossen. Das nutzen Einbrecher aus. Die Polizei ermittelt in Lüdinghausen und Coesfeld. In Lüdinghausen war ein Unbekannter am frühen Morgen in das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg eingestiegen. Die Alarmanlage des Berufskollegs war mit voller Lautstärke losgegangen. Die Polizei brauste hin – und durchsuchte die Räume. Erfolglos. Die Ermittler forderten die Feuerwehr an – mit Hilfe einer Drehleiter schauten sie sich das Dach an. Von den Unbekannten gab es keine Spur. In Coesfeld waren Unbekannte an den Weihnachtsfeiertagen in die Liebfrauenschule eingestiegen. Der Hausmeister entdeckte die Bescherung. Die Einbrecher hatten mehrere Räume durchwühlt. Heute verschaffen sich die Schulteams einen Überblick darüber, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben.