27.12.16 - 14:46

Einbrecher machen an Weihnachten nicht halt

Einbrecher bei uns im Kreis Coesfeld haben auch an Weihnachten keine Pause eingelegt. An den Feiertagen stiegen Unbekannte in die Dülmener Stadtbüherei ein - allerdings mit nur mäßigem Erfolg: Sie machten sich mit einem mickrigen Geldbündel aus der Kasse davon. Ärgerlich für die Stadtbücherei: Der dadurch entstandene Schaden ist um Längen größer. Auch am Kreishaus in Coesfeld entdeckten Mitarbeiter heute morgen Einbruchsspuren. Die Täter versuchten, die Kellertüren aufzuhebeln. Auch in der Coesfelder Liebfrauenschule suchten Unbekannte nach Beute. Die Polizei analysiert jetzt die Spuren, um herauszufinden, ob es sich bei den Fällen um dieselben Täter handeln könnte.