27.12.16 - 12:25

Fördergeld für eine "Lebendige Stever" in Senden

Eigentlich ist die Zeit der Weihanchtsgeschenke vorbei – die Gemeinde Senden hat heute aber noch nachträglich ein Geschenk in Form eines fetten Schecks von der Bezirksregierung bekommen. Mit über 3 Millionen Euro Fördergeld ist es damit für die Gemeinde möglich, ihr Projekt „Lebendige Stever“ zu verwirklichen. Überall im Kreis Coesfeld sollen Flüsse raus aus ihren unterirdischen Betten oder überirdischen Kanälen und wieder freier fließen. Einerseits ist das gut für die Natur – anderseits gibt es so neue Erholungsgebiete für Bewohner und Kurzurlauber. Geplant ist es in Senden unter anderem, die Stauanlagen bei Schulze Bremer und am Schloß Senden zurückzubauen. Der Fluß Stever soll sich freier durch die Landschaft schlängeln – durch breite Uferböschungen und Wiesen hat das Wasser bei starken Regenfällen mehr Möglichkeiten, abzufließen. Das dient dem Hochwasserschutz. Im Sommer kommenden Jahres soll es losgehen mit dem Projekt – insgesamt sind drei Jahre dafür vorgesehen.