27.12.16 - 06:28

Stephanus Steinigen im Kreis Coesfeld ist relativ ruhig verlaufen

Hartgesottene haben bis zum frühen Morgen durchgehalten – Kneipen und Gaststätten sind zum traditionellen Stephanussteinigen im Kreis Coesfeld voll besetzt gewesen. Heute Morgen haben die Polizei und Rettungsdienst eine erste Bilanz gezogen. Bis auf einige Ausnahmen war es relativ stressfrei. Die gute Nachricht in Dülmen: Hier ist das Konzept der Wirte und der Stadt für ein friedliches Stephanussteinigen aufgegangen. Mehr Sicherheits-Mitarbeiter waren in der Innenstadt unterwegs. Und dementsprechen wenig musste die Polizei ausrücken. Ein paar Ruhestörungen hat es hier gegeben – und ein Handtaschendieb war in einer Kneipe unterwegs. In Darup ist ein Streit bei einer größeren Party eskaliert – und ein Rettungswagen brachte eine Mann ins Krankenhaus, der es mit dem Alkohol übertrieben hatte. In Herbern hatten sich Fahrgäste in einem Taxi in die Haare gekriegt. Ja und in Seppenrade hat sich ein Anwohner über Lärm beim „Weihnachtstanz“ an der Kastanienallee beschwert.