27.12.16 - 14:51

Tempo 30 vor Kindergarten in Olfen beschlossen

Überall im Kreis Coesfeld ärgern sich Eltern über Raser. Sie fahren mit ihrem Auto viel zu schnell an Schulen und Kindergärten vorbei und gefährden die Sicherheit ihrer Kinder. In Olfen atmen die Eltern aktuell auf, auf der Dattelner Straße am Kindergarten "Schatzlkiste" will die Stadt jetzt eine 30er-Zone einrichten. Das hat die Stadt jetzt beschlossen. Die Frage ist nur wie! In der kommenden Woche will sie entscheiden, ob es hier nur zeitweise eine Tempo 30-Zone geben soll - also immer dann, wenn der Kindergarten geöffnet hat. Oder ob Autofahrer im Bereich des Kindergartens einfach immer maximal 30 kmh schnell fahren dürfen. Viele Jahre galt hier an dieser Stelle Tempo 30 - damals war der Fröbel-Kindergarten hier untergebracht. Mit dem Umzug verschwand auch die 30er-Zone. Jetzt ist hier mit der "Schatzkiste" wieder ein Kindergarten untergebracht. Ende Januar sollen das Straßenverkehrsamt die Tempo-Schilder am Kindergarten hier austauschen.