27.12.16 - 12:25

Vandalen zünden Böller in Dülmen

Weihnachten ist geschafft – jetzt geht es mit Volldampf in Richtung Silvester. Feuerwerk gibt es ab Übermorgen zu kaufen. Vandalen werkeln schon jetzt damit. Unbekannte hatten am späten Abend einen Böller durch ein leicht geöffnetes Schiebedach eines geparkten Autos an der Straße Alter Ostdamm geschmissen. Der Beifahrersitz hat darunter gelitten. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1500 Euro. Von den Vandalen fehlt bislang jede Spur.