28.12.16 - 13:24

Aktion "Umgedrehter Adventskalender" mit gutem Weihnachtsendspurt

Das Weihnachtsfest ist vorbei und immernoch kommen beim Netzwerk Flüchtlingsarbeit in Billerbeck laufend Pakete an. Das Netzwerk hat für die Weihnachtszeit die Aktion "Umgekehrter Adventskalender" ins Leben gerufen. Billerbecker können hier Alltagsgegenstände wie Schokolade, Kaffee oder Toilettenpapier an bedürftige Menschen spenden. Das Team rund um Anna Dittmar-Grützner ist zufrieden: Jetzt nach den Feiertagen wurden sogar einige Weihnachtsgeschenke gespendet. Die Spenden gehen an die Coesfelder Tafel. Noch bis morgen läuft die Aktion. Sie können Spendenpakete morgen noch zwischen 16 und 18 Uhr im Geschäft EinLaden in Billerbeck abgeben.