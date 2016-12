28.12.16 - 12:40

Baugenehmigung für Rampe am Bahnhof Capelle endlich da!

Die steile Treppe am Bahnhof in Capelle ist für Bahnfahrgäste eine Zumutung. Die Treppe ist alt und kaputt – ein echtes Hindernis zum Gleis für Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und ältere Menschen. Und endlich: Für eine Rampe am Bahnhof liegt die Baugenehmigung vor. Damit ist so kurz vorm Jahreswechsel ein wichtiger Schritt geschafft! Bahn und Gemeinde brüten jetzt noch über einem Vertrag, wer was für Bau und Unterhalt zahlt. Die Gemeinde prüft das ganze gerade, bevor die Unterschrift darunter kommt. Den Löwenanteil zahl der Zweckverband Schiene für den Bau der Rampen. Großer Wunsch der Gemeinde ist es, möglichst in einem Jahr mit dem Bau zu starten. Dann sehen die Bahnfahrgäste, dass hier endlich etwas passiert. Geplant sind Rampen, die von beiden Seiten ans Gleis führen. Menschen in der Gemeinde hatten vor einigen Monaten gut 1000 Unterschriften gesammelt, damit der Bahnhof endlich hindernisfrei wird.