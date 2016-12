28.12.16 - 13:30

Fahndung mit Plakataktion nach den Figurzerstörern

Die Polizei im Kreis Coesfeld fahndet ab heute mit einer Plakataktion nach Vandalen. Sie hatten im Oktober und im November fast 50 christliche Figuren und Statuen im Kreis beschädigt. Unter anderem in Seppenrade, Coesfeld und Dülmen schlugen die Täter den Figuren Köpfe, Nasen oder Ohren ab. Am Kolpinghaus in Dülmen hat die Polizei die Aktion heute vorgestellt. Um eine der zerstörten Figuren kümmert sich der Schützenverein Welte. Vositzender Alfons Beuse ist immernoch geschockt. Durch die Beschädigung der christlichen Figuren entstand im gesamten Kreis ein Schaden von knapp 100.000 Euro. Orts- und Schützenvereine haben jetzt Geld gesammelt. Damit will sie Zeugen belohnen, die der Polizei Hinweise liefern können.