28.12.16 - 06:26

Große Rauchmelder-Nachfrage im Kreis

Schon wenige Atemzüge des giftigen Qualms bei Bränden kann lebensgefährlich sein - die Nachfrage nach Rauchmeldern ist im Kreis Coesfeld riesig. Alle Häuser und Wohnungen müssen bis zum Wochenende ausgestattet sein. Denn ab dem neuen Jahr gilt eine Rauchmelderpflicht. Die Rauchmelder-Vorräte in Baumärkten im Kreis sind mächtig geschrumpft. In einem Markt in Lüdinghausen war die Nachfrage teilweise so groß, dass alle Rauchmelder weg waren. Unglaublich: Kunden mussten sich sogar in Bestell-Listen eintragen. Ein Baumarkt in Nottuln verkauft aktuell pro Woche hunderte Rauchmelder. Ein Baumarkt in Dülmen rechnet damit, dass die Nachfrage auch zu Beginn des neuen Jahres nicht abreisst. In vielen Wohnungen hängen schon Rauchmelder - hat die Feuerwehr im Kreis bei Einsätzen beobachtet. Frühzeitiges Warnen vor Bränden rettet Leben.